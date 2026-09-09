Votre voix, votre histoire, Maison des Traditions, Chassignolles

Informations pratiques

Votre voix, votre histoire 19 et 20 septembre Maison des Traditions Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Devenez le temps d’un après-midi un médiateur du musée. Choisissez un objet dans le musée, écrivez et racontez son histoire. Vous repartirez avec l’enregistrement audio sous forme de QR code.

Maison des Traditions 16 rue des Traditions, 36400 Chassignolles Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire 02 54 48 00 57 http://www.lamaisondestraditions.org La Maison des Traditions est un musée municipal situé dans la Vallée noire, région SI chère à George Sand. Il est consacré au monde rural, aux activités agricoles. Doté d’outils, de machines anciennes, il raconte le travail des paysans de 1850 à 1950. Parking à proximité.

Devenez le temps d’un après-midi un médiateur du musée. Choisissez un objet dans le musée, écrivez et racontez son histoire. Vous repartirez avec l’enregistrement audio sous forme de QR code.

© Maison des Traditions