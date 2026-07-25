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AGENDA · Encausse-les-Thermes

SÉANCE LECTURE CAFÉ POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

jeudi 6 août 2026 · CAFÉ POT AUX ROSES · Encausse-les-Thermes

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
CAFÉ POT AUX ROSES
Adresse
30 rue de la Fontaine
Ville
31160 Encausse-les-Thermes
Département
Haute-Garonne
Tarif

Encausse-les-Thermes

SÉANCE LECTURE

CAFÉ POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Séance lecture
Une pause tranquille autour des mots… parce qu’il n’y a pas que les concerts qui font vibrer !   .

CAFÉ POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Reading session

L’événement SÉANCE LECTURE Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-07-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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