SÉANCE LECTURE CAFÉ POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

Informations pratiques

Encausse-les-Thermes

SÉANCE LECTURE

CAFÉ POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Séance lecture

Une pause tranquille autour des mots… parce qu’il n’y a pas que les concerts qui font vibrer ! .

CAFÉ POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie

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Reading session

L’événement SÉANCE LECTURE Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-07-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE