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AGENDA · Château-Renard

Séance Sous les étoiles du film EN FANFARE Château-Renard

dimanche 2 août 2026 · Château-Renard

Séance Sous les étoiles du film EN FANFARE Château-Renard

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
Place du Vieux Marché
Ville
45220 Château-Renard
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Château-Renard

Séance Sous les étoiles du film EN FANFARE

Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 22:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Séance de cinéma Plein air du film EN FANFARE
A 22h, pour clôturer la journée festive de la Fête du Plein air assister à une séance de cinéma en plein air sur l’écran de 6×8 m avec le Ciné-café-concert Vox. Le film EN FANFARE vous sera diffuser, une comédie à la fois drôle et humaine.   .

Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 79 00 

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English :

Open-Air Movie Screening of *EN FANFARE*

L’événement Séance Sous les étoiles du film EN FANFARE Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-25 par OT 3CBO

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