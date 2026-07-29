Séance Sous les étoiles du film EN FANFARE Château-Renard
dimanche 2 août 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Séance Sous les étoiles du film EN FANFARE
Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 22:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Séance de cinéma Plein air du film EN FANFARE
A 22h, pour clôturer la journée festive de la Fête du Plein air assister à une séance de cinéma en plein air sur l’écran de 6×8 m avec le Ciné-café-concert Vox. Le film EN FANFARE vous sera diffuser, une comédie à la fois drôle et humaine. .
Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 79 00
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English :
Open-Air Movie Screening of *EN FANFARE*
L’événement Séance Sous les étoiles du film EN FANFARE Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-25 par OT 3CBO
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