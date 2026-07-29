Informations pratiques

Château-Renard

Séance Sous les étoiles du film EN FANFARE

Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 22:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Séance de cinéma Plein air du film EN FANFARE

A 22h, pour clôturer la journée festive de la Fête du Plein air assister à une séance de cinéma en plein air sur l’écran de 6×8 m avec le Ciné-café-concert Vox. Le film EN FANFARE vous sera diffuser, une comédie à la fois drôle et humaine. .

Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 79 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open-Air Movie Screening of *EN FANFARE*

L’événement Séance Sous les étoiles du film EN FANFARE Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-25 par OT 3CBO