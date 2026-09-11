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SÉANCE SPÉCIALE, Omnia République, Rouen

dimanche 20 septembre 2026 · Omnia République · Rouen

SÉANCE SPÉCIALE, Omnia République, Rouen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Omnia République
Adresse
28 rue de la République, Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime

SÉANCE SPÉCIALE Dimanche 20 septembre, 10h30 Omnia République Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00

Omnia République 28 rue de la République, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandy http://www.omnia-cinemas.com
Séance spéciale Omnia République SÉANCE SPÉCIALE

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