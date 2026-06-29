Séance Unique Anesthésia Dole
Séance Unique Anesthésia Dole vendredi 3 juillet 2026.
Dole
Séance Unique Anesthésia
Cinéma Majestic Rive Gauche Dole Jura
Tarif : 6.9 – 6.9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03 22:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Un film bouleversant et profondément humain qui aborde avec sensibilité la question du choix de sa fin de vie.
?? Vendredi 3 juillet à 20h
?? Séance unique au cinéma
À l’issue de la projection, nous aurons le plaisir d’accueillir le Dr Anita Lambatten, médecin gériatre, pour un échange autour des thématiques soulevées par le film et répondre à vos questions.
Un rendez-vous riche en émotions et en réflexion, à ne pas manquer .
Cinéma Majestic Rive Gauche Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Séance Unique Anesthésia
L’événement Séance Unique Anesthésia Dole a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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