Informations pratiques

Thouars

Séances de bébés-lecteurs pour les 0 3 ans

12 Rue Porte de Paris Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 11:00:00

fin : 2026-10-04 11:30:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Pour les 0-3 ans, 30 minutes de lectures, comptines et jeux de doigts pour éveiller les tout-petits autour du livre et de la langue orale. Samedi 3 et dimanche 4 octobre à 10h et 11h, Rideau à histoires . Sur inscription.

Les séances de bébés-lecteurs invitent les tout-petits à découvrir le livre et la langue orale à travers un moment spécialement conçu pour eux. Pendant 30 minutes, les enfants de 0 à 3 ans pourront écouter des lectures, participer à des comptines et découvrir des jeux de doigts. Une animation douce et adaptée aux jeunes enfants, qui permet d’éveiller leur curiosité autour des histoires, des sons et des mots. Plusieurs séances sont proposées pendant le week-end d’inauguration, samedi 3 octobre à 10h et 11h, puis dimanche 4 octobre à 10h et 11h, dans l’espace Rideau à histoires de la médiathèque du Thouarsais. Sur réservations places limitées. Réservations à partie du 16 septembre. .

12 Rue Porte de Paris Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séances de bébés-lecteurs pour les 0 3 ans

For children ages 0–3, 30 minutes of storytime, nursery rhymes, and finger plays to %E9nrich toddlers’ experiences with books and spoken language. Saturday, October 3, and Sunday, October 4, at 10 a.m. and 11 a.m., “Curtain Up on Stories.” Registration required.

L’événement Séances de bébés-lecteurs pour les 0 3 ans Thouars a été mis à jour le 2026-09-01 par Maison du Thouarsais