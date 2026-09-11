Séances de réalité virtuelle ViRal Espace culturel du Pays de Nay Nay

Informations pratiques

Nay

Séances de réalité virtuelle ViRal

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-18

Création originale de l’Inserm, ViRal vous transporte à l’intérieur du corps humain. Explorez les vaisseaux sanguins, frayez-vous un chemin dans le mucus à la recherche d’un site infectieux, détectez et traitez le mal qui ronge un patient et, enfin, rapportez un prélèvement pour permettre la fabrication d’un traitement à grande échelle qui évitera à l’humanité d’affronter une nouvelle pandémie.

A la Micro-Folie Tout public dès 12 ans sur demande auprès de l’accueil de la Médiathèque. .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Séances de réalité virtuelle ViRal

L’événement Séances de réalité virtuelle ViRal Nay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay