Séances de réalité virtuelle ViRal Espace culturel du Pays de Nay Nay
vendredi 18 septembre 2026 · Espace culturel du Pays de Nay · Nay
Informations pratiques
Nay
Séances de réalité virtuelle ViRal
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-18
Création originale de l’Inserm, ViRal vous transporte à l’intérieur du corps humain. Explorez les vaisseaux sanguins, frayez-vous un chemin dans le mucus à la recherche d’un site infectieux, détectez et traitez le mal qui ronge un patient et, enfin, rapportez un prélèvement pour permettre la fabrication d’un traitement à grande échelle qui évitera à l’humanité d’affronter une nouvelle pandémie.
A la Micro-Folie Tout public dès 12 ans sur demande auprès de l’accueil de la Médiathèque. .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Séances de réalité virtuelle ViRal
L’événement Séances de réalité virtuelle ViRal Nay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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