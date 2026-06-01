Séances découvertes de souffle, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes

Séances découvertes de souffle 4 et 18 juin Pôle associatif Désiré Colombe Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T19:00:00+02:00 – 2026-06-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T19:00:00+02:00 – 2026-06-18T21:00:00+02:00

La méthode Metgesandra propose une approche progressive et accessible de la respiration physiologique profonde. Guidée par l’idée que « la respiration, c’est la vie », elle invite chacun·e à retrouver un lien vital avec son souffle.

Par un travail précis et régulier, elle active les muscles profonds et affine les sensations corporelles, jusqu’à faire respirer tout le corps. Cette pratique améliore la conscience de soi, favorise le relâchement, renforce la posture, et développe la confiance dans la relation à l’autre.

Pôle associatif Désiré Colombe 8 rue Arsène Leloup 44100 Nantes Nantes 44100 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « novecento.souffle@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0670353356 »}]

Ouverte à tous, cette gymnastique respiratoire est proposée chaque semaine par Novecento, un nouveau souffle, au sein de l’Association Nantaise Souffle Éthique et Art Dramatique. respiration souffle