Séances trail pour enfants Place du Mézenc Les Estables mercredi 15 juillet 2026.

Les Estables

Séances trail pour enfants

Place du Mézenc Office de tourisme Les Estables Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-08-13 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Initiation trail avec Patrick PAYA.

Pour les enfants, théorie, pratique et entrainements.

RDV à l’office de tourisme

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Place du Mézenc Office de tourisme Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 33 70 90 patrick2h55@orange.fr

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English :

Trail Running for Beginners with Patrick PAYA.

For children: theory, practice, and training sessions.

Meet at the tourist office

L’événement Séances trail pour enfants Les Estables a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal