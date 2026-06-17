Séances trail pour enfants Place du Mézenc Les Estables
Séances trail pour enfants Place du Mézenc Les Estables mercredi 15 juillet 2026.
Les Estables
Séances trail pour enfants
Place du Mézenc Office de tourisme Les Estables Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-13 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Initiation trail avec Patrick PAYA.
Pour les enfants, théorie, pratique et entrainements.
RDV à l’office de tourisme
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Place du Mézenc Office de tourisme Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 33 70 90 patrick2h55@orange.fr
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English :
Trail Running for Beginners with Patrick PAYA.
For children: theory, practice, and training sessions.
Meet at the tourist office
L’événement Séances trail pour enfants Les Estables a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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