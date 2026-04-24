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Sébastien Dejean: « Discussion autour de quelques outils et méthodes statistiques utiles en biologie », Salle Délégation INSERM, Toulouse

Sébastien Dejean: « Discussion autour de quelques outils et méthodes statistiques utiles en biologie », Salle Délégation INSERM, Toulouse

Sébastien Dejean: « Discussion autour de quelques outils et méthodes statistiques utiles en biologie », Salle Délégation INSERM, Toulouse vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Salle Délégation INSERM

Adresse : Casselardit

Ville : 31300 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Sébastien Dejean: « Discussion autour de quelques outils et méthodes statistiques utiles en biologie » Vendredi 29 mai, 13h30 Salle Délégation INSERM Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T13:30:00+02:00 – 2026-05-29T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T13:30:00+02:00 – 2026-05-29T15:00:00+02:00

Sébastien Dejean (Ingénieur de Recherche à l’Institut de Mathématiques, équipe de Statistique & Optimisation Université Paul Sabatier)
« Discussion autour de quelques outils et méthodes statistiques utiles en biologie « 
Vendredi 29 Mai à 13h30, en salle verte

Salle Délégation INSERM Casselardit Toulouse 31300 Casselardit Haute-Garonne Occitanie
Séminaire IRSD

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