Sébastien Dejean: « Discussion autour de quelques outils et méthodes statistiques utiles en biologie », Salle Délégation INSERM, Toulouse

Sébastien Dejean: « Discussion autour de quelques outils et méthodes statistiques utiles en biologie » Vendredi 29 mai, 13h30 Salle Délégation INSERM Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T13:30:00+02:00 – 2026-05-29T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T13:30:00+02:00 – 2026-05-29T15:00:00+02:00

Sébastien Dejean (Ingénieur de Recherche à l’Institut de Mathématiques, équipe de Statistique & Optimisation Université Paul Sabatier)

« Discussion autour de quelques outils et méthodes statistiques utiles en biologie «

Vendredi 29 Mai à 13h30, en salle verte

Salle Délégation INSERM Casselardit Toulouse 31300 Casselardit Haute-Garonne Occitanie

Séminaire IRSD