Sébastien Dejean: « Discussion autour de quelques outils et méthodes statistiques utiles en biologie », Salle Délégation INSERM, Toulouse
Sébastien Dejean: « Discussion autour de quelques outils et méthodes statistiques utiles en biologie », Salle Délégation INSERM, Toulouse vendredi 29 mai 2026.
Sébastien Dejean: « Discussion autour de quelques outils et méthodes statistiques utiles en biologie » Vendredi 29 mai, 13h30 Salle Délégation INSERM Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T13:30:00+02:00 – 2026-05-29T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T13:30:00+02:00 – 2026-05-29T15:00:00+02:00
Sébastien Dejean (Ingénieur de Recherche à l’Institut de Mathématiques, équipe de Statistique & Optimisation Université Paul Sabatier)
« Discussion autour de quelques outils et méthodes statistiques utiles en biologie «
Vendredi 29 Mai à 13h30, en salle verte
Salle Délégation INSERM Casselardit Toulouse 31300 Casselardit Haute-Garonne Occitanie
Séminaire IRSD
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