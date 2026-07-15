Informations pratiques

Arvieu

Sébastien Quintino & Lélo EN CONCERT

Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Pour les 60 ans de Syndicat d’initiative Arvieu Art de vivre. Variétés françaises et italiennes. Le mercredi 22 juillet à 20h30. Réservation conseillée avec le flash code ou informations au 06 74 51 47 93

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Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 6 74 51 47 93

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English :

Celebrating the 60th anniversary of the Tourist Information Office Arvieu Art de vivre. French and Italian delicacies. Wednesday, July 22, at 8:30 p.m. Reservations are recommended via the QR code; for more information, call 06 74 51 47 93.

L’événement Sébastien Quintino & Lélo EN CONCERT Arvieu a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)