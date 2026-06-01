Sebbens, Place Reine Marguerite, Pau

Sebbens Dimanche 21 juin, 19h00 Place Reine Marguerite Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:15:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:15:00+02:00

Sebbens est un duo guitare-voix porté par une complicité évidente, celle de deux artistes liés comme des frères et animés par une même passion pour la musique.

Leur univers groove et chaleureux mêle compositions originales et reprises modernes revisitées, avec une énergie communicative et des arrangements efficaces. Entre rythmes entraînants et harmonies soignées, le duo propose un set vivant et fédérateur, pensé pour rassembler un large public.

Place Reine Marguerite Place Reine Marguerite 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Sebbens est un duo guitare-voix porté par une complicité évidente, celle de deux artistes liés comme des frères et animés par une même passion pour la musique.

© DR – Sebbens