Sebbens, Place Reine Marguerite, Pau
Sebbens, Place Reine Marguerite, Pau dimanche 21 juin 2026.
Sebbens Dimanche 21 juin, 19h00 Place Reine Marguerite Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:15:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:15:00+02:00
Sebbens est un duo guitare-voix porté par une complicité évidente, celle de deux artistes liés comme des frères et animés par une même passion pour la musique.
Leur univers groove et chaleureux mêle compositions originales et reprises modernes revisitées, avec une énergie communicative et des arrangements efficaces. Entre rythmes entraînants et harmonies soignées, le duo propose un set vivant et fédérateur, pensé pour rassembler un large public.
Place Reine Marguerite Place Reine Marguerite 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Sebbens est un duo guitare-voix porté par une complicité évidente, celle de deux artistes liés comme des frères et animés par une même passion pour la musique.
© DR – Sebbens
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