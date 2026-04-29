Secret de vinification au Domaine de Belambrée Domaine de Belambrée Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Secret de vinification au Domaine de Belambrée

Samedi 2 mai 2026 de 11h à 12h, de 14h à 15h et de 17h à 18h.

Mercredi 6 mai 2026 de 14h à 15h et de 17h à 18h.

Jeudi 7 mai 2026 de 17h à 18h.

Samedi 9 mai 2026 de 11h à 12h, de 14h à 15h et de 17h à 18h.

Mercredi 13 mai 2026 de 14h à 15h et de 17h à 18h.

Jeudi 14 mai 2026 de 14h à 15h et de 17h à 18h.

Vendredi 15 mai 2026 de 11h à 12h, de 14h à 15h et de 17h à 18h.

Samedi 16 mai 2026 de 11h à 12h, de 14h à 15h et de 17h à 18h.

Jeudi 21 mai 2026 de 14h à 15h et de 17h à 18h.

Samedi 23 mai 2026 de 11h à 12h, de 14h à 15h et de 17h à 18h.

Dimanche 24 mai 2026 de 11h à 12h et de 14h à 15h. Domaine de Belambrée 2070 route du Seuil Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-09 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-21 2026-05-23 2026-05-24

Découvrez lors de la visite quelques secrets de fabrication du vin. Accompagné du vigneron, dans le chai vous apprendrez les différentes étapes d’élaboration du vin. Puis, vous dégusterez 3 vins accompagnés des commentaires.

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Domaine de Belambrée 2070 route du Seuil Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 28 04 77 domainedebelambree@orange.fr

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English :

Discover some of the secrets of wine-making. Accompanied by the winemaker, you’ll learn about the different stages in the winemaking process. Then taste 3 wines with commentary.

L’événement Secret de vinification au Domaine de Belambrée Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence