Informations pratiques

Déols

Secrets de Fabrique Journées portes ouvertes de la menuiserie Marteau

Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-07 14:00:00

fin : 2026-10-07 15:00:00

Date(s) :

2026-10-07

’entreprise s’inscrit dans une dynamique de qualité et de savoir-faire de fabrication de menuiseries bois. Nous intégrons les préoccupations écologiques et de développement durable depuis 40 ans en favorisant un fonctionnement en cycle court.

Approvisionnement local, utilisation de matériaux biosourcés, apprentissage, valorisation des déchets. Titre de Maître Artisan, labels RGE pour les travaux d’isolation, Qualibat. Expérience et polyvalence pour répondre aux projets traditionnels et contemporains. Accueil dans nos bureaux, présentation des activités, exposition produits, diaporama commenté, visite d’atelier. Animaux interdits, interdiction de fumer. Parking.

Durée de la visite 1h. .

Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Between tradition and modernity, Indre companies welcome you to share their history, their varied know-how and their passion during unique and enriching visits.

L’événement Secrets de Fabrique Journées portes ouvertes de la menuiserie Marteau Déols a été mis à jour le 2026-02-26 par BERRY