Informations pratiques

Déols

Secrets de Fabrique Maison Départementale de la mémoire de la présence militaire

La Martinerie Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-06 14:30:00

fin : 2026-11-19 16:30:00

Date(s) :

2026-10-06 2026-11-19 2026-12-15

Se souvenir du passé militaire du département de l’Indre, telle est la volonté des Amis de La Martinerie.

En un seul lieu, les bénévoles de l’association vous rappelleront le souvenir de la présence, dans le département, du 3ème Régiment d’Aviation de Chasse, des américains de l’OTAN, du 90ème Régiment d’Infanterie, du Service de Santé des Armées, du Centre d’Instruction du Service du Matériel, de l’Ecole de Spécialisation du Matériel de l’Armée de Terre, du 517ème Régiment du Train, des anciennes casernes, le rappel de la 1ère guerre mondiale. Ils vous permettront également de vous souvenir de tous les indriens qui ont combattu au nom de la France et qui sont représentés par les drapeaux de leur association regroupés dans une salle spécialement aménagée pour la conservation et la mise en valeur de ces symboles. Parking.

Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.

Durée de visite 2h. .

La Martinerie Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Between tradition and modernity, Indre companies welcome you to share their history, their varied know-how and their passion during unique and enriching visits.

L’événement Secrets de Fabrique Maison Départementale de la mémoire de la présence militaire Déols a été mis à jour le 2026-03-30 par BERRY