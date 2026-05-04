Secrets de miel Écomusée Ker Dreger Plouigneau

Plouigneau

Secrets de miel

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Un apiculteur, avec sa ruche pédagogique vous présente les abeilles et la fabrication du miel. .

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Secrets de miel

L’événement Secrets de miel Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT BAIE DE MORLAIX