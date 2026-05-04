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Secrets de miel Écomusée Ker Dreger Plouigneau

Secrets de miel Écomusée Ker Dreger Plouigneau mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Écomusée Ker Dreger

Adresse : 4 Rue du 9 Août

Ville : 29610 Plouigneau

Département : Finistère

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Plouigneau

Secrets de miel

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Un apiculteur, avec sa ruche pédagogique vous présente les abeilles et la fabrication du miel.   .

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80 

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English : Secrets de miel

L’événement Secrets de miel Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT BAIE DE MORLAIX

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