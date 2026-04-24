Secrets de villages dans le cadre des Journées du Patrimoine, de Pays et des Moulins Tours et détours RDV devant l’Office de Tourisme Argelès-Gazost
Secrets de villages dans le cadre des Journées du Patrimoine, de Pays et des Moulins Tours et détours RDV devant l’Office de Tourisme Argelès-Gazost samedi 27 juin 2026.
Argelès-Gazost
Secrets de villages dans le cadre des Journées du Patrimoine, de Pays et des Moulins Tours et détours
RDV devant l’Office de Tourisme ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Aux origines d’Argelès entre les tours d’Ourout et de Vieuzac, avec entrée dans le parc du château d’Ourout.
Balade familiale et culturelle animée par une guide conférencière.
Inscription en ligne ou dans les Offices de Tourisme des Vallées de Gavarnie. .
RDV devant l’Office de Tourisme ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 00 25
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English :
At the origins of Argelès, between the Ourout and Vieuzac towers, with entrance to the park of Château d’Ourout.
L’événement Secrets de villages dans le cadre des Journées du Patrimoine, de Pays et des Moulins Tours et détours Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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