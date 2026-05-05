Secrets de villages dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays : « Tours et détours », Office de Tourisme d’Argelès-Gazost, Argelès-Gazost

Secrets de villages dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays : « Tours et détours » Samedi 27 juin, 14h30 Office de Tourisme d’Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Aux origines d’Argelès entre les tours d’Ourout et de Vieuzac, avec entrée dans le parc du château d’Ourout. Balade familiale et culturelle animée par une guide conférencière.

Office de Tourisme d’Argelès-Gazost 65400 Argelès-Gazost Argelès-Gazost 65400 Terrasse Jacques Chancel – 15 Place de la République Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.valleesdegavarnie.com/boutique/visites-culture-patrimoine/?re-product-id=248217&rwstep=product »}, {« type »: « phone », « value »: « 0562970025 »}, {« type »: « email », « value »: « infotourisme@valleesdegavarnie.com »}]

Aux origines d’Argelès entre les tours d’Ourout et de Vieuzac, avec entrée dans le parc du château d’Ourout. Balade familiale et culturelle animée par une guide conférencière. Visite guidée Balade familiale

©HPTE Jean MASSON