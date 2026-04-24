Secrets de villages dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine en péril RDV devant l’Office de Tourisme Argelès-Gazost
Secrets de villages dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine en péril RDV devant l’Office de Tourisme Argelès-Gazost samedi 19 septembre 2026.
Argelès-Gazost
Secrets de villages dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine en péril
RDV devant l’Office de Tourisme ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Balade de la ville haute à la ville basse pour observer le patrimoine matériel, naturel et immatériel en évolution avec plus ou moins de protection.
Balade familiale et culturelle animée par une guide conférencière.
Inscription en ligne ou dans les Offices de Tourisme des Vallées de Gavarnie. .
RDV devant l’Office de Tourisme ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 00 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stroll from the upper town to the lower town to observe the evolving tangible, natural and intangible heritage, with varying degrees of protection.
L’événement Secrets de villages dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine en péril Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-04-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées)
- Atelier ludique d’écriture adulte Espace de la Gare Argelès-Gazost 24 avril 2026
- Concert par la Chorale du Lavedan Eglise St Saturnin Argelès-Gazost 26 avril 2026
- Festival de rugby à 5 Rue du Stade Argelès-Gazost 1 mai 2026
- Trail Pibeste Intégral Place du Foirail Argelès-Gazost 9 mai 2026
- Concert Les acoustiques anonymes Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost 14 mai 2026