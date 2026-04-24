Secrets de villages dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine en péril RDV devant l’Office de Tourisme Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Secrets de villages dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine en péril

RDV devant l’Office de Tourisme ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Balade de la ville haute à la ville basse pour observer le patrimoine matériel, naturel et immatériel en évolution avec plus ou moins de protection.

Balade familiale et culturelle animée par une guide conférencière.

Inscription en ligne ou dans les Offices de Tourisme des Vallées de Gavarnie. .

RDV devant l’Office de Tourisme ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 00 25

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English :

Stroll from the upper town to the lower town to observe the evolving tangible, natural and intangible heritage, with varying degrees of protection.

L’événement Secrets de villages dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine en péril Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-04-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65