Secrets d’une institution monétaire, Banque de France de Mulhouse, Mulhouse

Informations pratiques

Secrets d’une institution monétaire Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 Banque de France de Mulhouse Collectivité européenne d’Alsace

Entrée des groupes de 17 personnes toutes les 30 minutes. Une heure de visite. Malheureusement pas d’accès PMR (escaliers pendant la visite).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découvrez une institution monétaire au rôle essentiel à travers une visite guidée au sein de ses locaux historiques de Mulhouse aux éléments architecturaux atypiques : ensemble en grès des Vosges, salle des coffres, ancienne caisse, bureau du directeur orné d’un superbe papier-peint panoramique de la manufacture ZUBER située à Rixheim.

En petits groupes, explorez ces espaces habituellement fermés au public, initiez-vous à l’art de l’authentification des billets lors d’un atelier dédié et apprenez-en plus sur l’histoire de cette institution née sous Napoléon Bonaparte.

Vous aurez également la possibilité d’échanger avec des experts de la Banque de France à l’issue de votre visite dans le cadre de l’opération « Ensemble, dialoguons » pour aborder les sujets d’économie qui vous intéressent.

Banque de France de Mulhouse 11 rue de la somme 68000 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 3414 https://www.banque-france.fr/fr https://www.linkedin.com/in/benoit-dhaille/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/secrets-dune-institution-monetaire-journees-europeennes-du-patrimoine-2026?_gl=1*smq3v4*_gcl_au*NjU2MTgzMTc3LjE3ODI3NTA4MDAuMjE0NDQwNDc5Ni4xNzgyNzUwODY4LjE3ODI3NTA5MTM.*_ga*MTU1ODEzMDMzLjE3ODI3NTA4MDA.*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODI3NTA4MDAkbzEkZzEkdDE3ODI3NTM0OTIkajQwJGwwJGgxMzY3MjQ4MjQx »}]

Découvrez une institution monétaire au rôle essentiel à travers une visite guidée.

©Banque de France