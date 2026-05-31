Selam – Cie Chara, Bordeaux coeur de ville, Bordeaux

Selam – Cie Chara 26 et 27 septembre Bordeaux coeur de ville Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T00:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-27T00:00:00+02:00 – 2026-09-27T23:59:00+02:00

SELAM est une pièce chorégraphique pour quatre danseurs qui investit l’espace public et invite le public à participer. Elle mêle les danses urbaines (breaking, hip-hop, popping) aux codes culturels marocains et aux gestes d’intimité du quotidien.

Les danseurs transforment les lieux qu’ils traversent, jouant entre énergie explosive et moments de douceur, entre figures de breaking et mouvements inspirés des traditions marocaines. Guidé d’un espace à l’autre, le public est invité à les suivre, à s’impliquer ou simplement à se laisser porter.

Cette performance immersive propose une expérience sensible et collective, offrant un nouveau regard sur la ville de Casablanca et la culture marocaine.

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en partenariat avec Bordeaux Métropole, Université de Bordeaux, service culturel du CROUS, les Vibrations Urbaines – ville de Pessac

Bordeaux coeur de ville bordeaux Bordeaux 33200 Gironde Nouvelle-Aquitaine

SELAM est une pièce chorégraphique pour quatre danseurs qui investit l’espace public et invite le public à participer. Elle mêle les danses urbaines (breaking, hip-hop, popping) aux codes culturels …

© Yoriyas