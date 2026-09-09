Selam – Cie Chara, Place des Capucins – Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Selam – Cie Chara Vendredi 2 octobre, 14h30 Place des Capucins – Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:30:00+02:00 – 2026-10-02T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T14:30:00+02:00 – 2026-10-02T15:00:00+02:00

Hip-hop du lien

Il y a mille et une façons de se saluer. Au Maroc comme ailleurs. D’un geste de la main, de la tête, ou d’un regard, on entre en contact, on crée un lien. Le quatuor espiègle de la Cie Chara fait de cette adresse le nœud de sa performance, inspirée des danses urbaines et de leur énergie. En trois tableaux, les danseurs enchaînent les figures de hip-hop qu’ils marient avec humour aux codes culturels et danses traditionnelles marocaines. Avec le public à leur suite, ils créent un cortège joyeux et palpitant, jetant un pont entre les cultures.

—

Dans le cadre du FAB – Festival International des Arts de Bordeaux Métropole

Place des Capucins – Bordeaux Place des Capucins – Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://fab.festivalbordeaux.com »}]

Hip-hop du lien

© Yoriyas