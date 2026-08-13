Sélection d’oeuvres, L’hiver dans l’art La Distylerie Luçon

Informations pratiques

Luçon

Sélection d’oeuvres, L’hiver dans l’art

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-05

La Micro-Folie vous propose une exploration d’oeuvres de saison !

Munis d’un carnet d’exploration ludique, venez parcourir notre Musée numérique en famille. Une aventure au cœur de l’art pour découvrir, en s’amusant, comment les plus grands artistes ont peint la magie de l’hiver !

Tout public, à partir de 5 ans. Sans réservation.

Un carnet d’exploration ludique est donné aux enfants. .

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Micro-Folie invites you to explore seasonal works!

L’événement Sélection d’oeuvres, L’hiver dans l’art Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud