Sel’Mer Festival Concert Baptiste Herbin Lac d’Enlias Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Sel’Mer Festival Concert Baptiste Herbin

Lac d’Enlias 49 Avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Nommé aux Victoires du Jazz en 2013 grâce à son premier disque Brother Stoon , Prix Django Reinhardt et élu musicien de l’année 2019 par l’académie du jazz, Baptiste Herbin est un musicien international

.

Lac d’Enlias 49 Avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nominated for the Victoires du Jazz in 2013 for his debut album *Brother Stoon*, winner of the Django Reinhardt Prize, and named Musician of the Year for 2019 by the Jazz Academy, Baptiste Herbin is an internationally renowned musician

L’événement Sel’Mer Festival Concert Baptiste Herbin Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique