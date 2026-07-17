Sêma. De l’image au récit méditerranéen – Un regard sur la collection photographique de la Fondation des Treilles., Médiathèque Jacqueline de Romilly, Draguignan

Informations pratiques

Sêma. De l’image au récit méditerranéen – Un regard sur la collection photographique de la Fondation des Treilles. 21 juin – 31 juillet 2027 Médiathèque Jacqueline de Romilly Var

En ligne et à la Médiathèque Jacqueline de Romilly de Draguignan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-21T10:00:00+02:00 – 2027-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2027-07-31T10:00:00+02:00 – 2027-07-31T18:00:00+02:00

Sêma. De l’image au récit méditerranéen

Un regard sur la collection photographique de la Fondation des Treilles

Cette exposition propose de revisiter la collection photographique de la Fondation des Treilles à partir d’un imaginaire où la photographie s’inscrit comme un acte de présence et de reconnaissance, dessinant un récit transversal à la culture méditerranéenne.

Ici, les regards font présence, les gestes portent la mémoire et le paysage s’impose comme un corps inéluctable. Les sêma — du grec σῆμα, « signe », « indice », mais aussi « trace » révélatrice d’une identité —, qui traversent ces images, ne se contentent pas de représenter : ils dévoilent une trame où affleure un héritage.

Les photographies de Julie Bourges, Clément Chapillon, Dana Cojbuc, Bernard Descamps, Hicham Gardaf, Andréa & Magda et Wictoria Wojciechowska, anciens lauréats du Prix photographique, donnent forme à une relation sensible au monde faite de pratiques et d’ancrages, mais aussi à une expérience de la matière, du temps et du territoire qui révèle un socle culturel partagé à l’échelle du bassin méditerranéen.

Médiathèque Jacqueline de Romilly 660 Bd John Kennedy, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33(0)483083040 https://mediatheques.dracenie.com/accueil http://www.fondationdestreilles.com

Sêma. De l’image au récit méditerranéen

© Bernard Descamps