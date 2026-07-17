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AGENDA · Draguignan

Sêma. De l’image au récit méditerranéen – Un regard sur la collection photographique de la Fondation des Treilles., Médiathèque Jacqueline de Romilly, Draguignan

lundi 21 juin 2027 · Médiathèque Jacqueline de Romilly · Draguignan

Sêma. De l’image au récit méditerranéen – Un regard sur la collection photographique de la Fondation des Treilles., Médiathèque Jacqueline de Romilly, Draguignan

Informations pratiques

Début
lundi 21 juin 2027
Fin
samedi 31 juillet 2027
Lieu
Médiathèque Jacqueline de Romilly
Adresse
660 Bd John Kennedy, 83300 Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
En ligne et à la Médiathèque Jacqueline de Romilly de Draguignan

Sêma. De l’image au récit méditerranéen – Un regard sur la collection photographique de la Fondation des Treilles. 21 juin – 31 juillet 2027 Médiathèque Jacqueline de Romilly Var

En ligne et à la Médiathèque Jacqueline de Romilly de Draguignan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-21T10:00:00+02:00 – 2027-06-21T18:00:00+02:00
Fin : 2027-07-31T10:00:00+02:00 – 2027-07-31T18:00:00+02:00

Sêma. De l’image au récit méditerranéen

Un regard sur la collection photographique de la Fondation des Treilles

Cette exposition propose de revisiter la collection photographique de la Fondation des Treilles à partir d’un imaginaire où la photographie s’inscrit comme un acte de présence et de reconnaissance, dessinant un récit transversal à la culture méditerranéenne.
Ici, les regards font présence, les gestes portent la mémoire et le paysage s’impose comme un corps inéluctable. Les sêma — du grec σῆμα, « signe », « indice », mais aussi « trace » révélatrice d’une identité —, qui traversent ces images, ne se contentent pas de représenter : ils dévoilent une trame où affleure un héritage.
Les photographies de Julie Bourges, Clément Chapillon, Dana Cojbuc, Bernard Descamps, Hicham Gardaf, Andréa & Magda et Wictoria Wojciechowska, anciens lauréats du Prix photographique, donnent forme à une relation sensible au monde faite de pratiques et d’ancrages, mais aussi à une expérience de la matière, du temps et du territoire qui révèle un socle culturel partagé à l’échelle du bassin méditerranéen.

Médiathèque Jacqueline de Romilly 660 Bd John Kennedy, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33(0)483083040 https://mediatheques.dracenie.com/accueil http://www.fondationdestreilles.com
Sêma. De l’image au récit méditerranéen

© Bernard Descamps

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