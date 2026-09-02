[Semaine bleue] Forum & table ronde : la cohabitation intergénérationnelle ESCALL Saint-Sébastien-sur-Loire

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

La ville de Saint-Sébastien-sur-Loire met à l’honneur la cohabitation intergénérationnelle. Venez découvrir ce mode d’habiter à travers un forum et une table ronde sur le thème “Quels sont les bénéfices d’accueillir un jeune ?”. La Maison de l’Habitant pourra également vous renseigner sur les diverses solutions de logement pour les seniors.

ESCALL Saint-Sébastien-sur-Loire 44230

0240808575



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