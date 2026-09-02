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[Semaine bleue] Forum & table ronde : la cohabitation intergénérationnelle ESCALL Saint-Sébastien-sur-Loire

vendredi 9 octobre 2026 · ESCALL · Saint-Sébastien-sur-Loire

[Semaine bleue] Forum & table ronde : la cohabitation intergénérationnelle ESCALL Saint-Sébastien-sur-Loire

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
ESCALL
Adresse
27 Rue des Berlaguts, Saint-Sébastien-sur-Loire
Ville
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 14:00 – 17:00
Gratuit : oui  Tout public 

La ville de Saint-Sébastien-sur-Loire met à l’honneur la cohabitation intergénérationnelle. Venez découvrir ce mode d’habiter à travers un forum et une table ronde sur le thème “Quels sont les bénéfices d’accueillir un jeune ?”. La Maison de l’Habitant pourra également vous renseigner sur les diverses solutions de logement pour les seniors.

ESCALL Saint-Sébastien-sur-Loire 44230
0240808575


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