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[Semaine bleue] Forum & table ronde : la cohabitation intergénérationnelle ESCALL Saint-Sébastien-sur-Loire
vendredi 9 octobre 2026 · ESCALL · Saint-Sébastien-sur-Loire
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 14:00 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
La ville de Saint-Sébastien-sur-Loire met à l’honneur la cohabitation intergénérationnelle. Venez découvrir ce mode d’habiter à travers un forum et une table ronde sur le thème “Quels sont les bénéfices d’accueillir un jeune ?”. La Maison de l’Habitant pourra également vous renseigner sur les diverses solutions de logement pour les seniors.
ESCALL Saint-Sébastien-sur-Loire 44230
0240808575
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