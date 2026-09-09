Semaine bleue, Salle du Point du Jour, Bordeaux
lundi 5 octobre 2026 · Salle du Point du Jour · Bordeaux
Informations pratiques
Semaine bleue Lundi 5 octobre, 15h00 Salle du Point du Jour Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-05T15:00:00+02:00 – 2026-10-05T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-05T15:00:00+02:00 – 2026-10-05T16:30:00+02:00
Par l’Université du Temps Libre
Avec Jean-Pierre Gauffre, journaliste, chroniqueur radio et auteur.
Au-delà de son apparente légèreté, l’histoire du disco des années ‘70 au début des années ‘80 est profondément liée à la lutte contre les discriminations et au combat pour l’émancipation, jusqu’à l’épreuve des années SIDA.
Salle du Point du Jour 44 rue joseph brunet Bordeaux 33000 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine
Conférence | La folle histoire du disco semaine bleue bordeaux
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Village Septembre Bouge, Placette de Munich, Bordeaux 9 septembre 2026
- PARCOURS INSTAGRAM, Sésame, Bordeaux 9 septembre 2026
- La Maison du jardinier se déplace dans votre quartier, Place André Meunier, Bordeaux 9 septembre 2026
- Réalisateurs en herbe, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux 9 septembre 2026
- Le FabLab du Mercredi : Réalité virtuelle, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux 9 septembre 2026