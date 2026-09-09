Semaine bleue, Salle du Point du Jour, Bordeaux

Informations pratiques

Semaine bleue Lundi 5 octobre, 15h00 Salle du Point du Jour Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T15:00:00+02:00 – 2026-10-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-05T15:00:00+02:00 – 2026-10-05T16:30:00+02:00

Par l’Université du Temps Libre

Avec Jean-Pierre Gauffre, journaliste, chroniqueur radio et auteur.

Au-delà de son apparente légèreté, l’histoire du disco des années ‘70 au début des années ‘80 est profondément liée à la lutte contre les discriminations et au combat pour l’émancipation, jusqu’à l’épreuve des années SIDA.

Salle du Point du Jour 44 rue joseph brunet Bordeaux 33000 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Conférence | La folle histoire du disco semaine bleue bordeaux