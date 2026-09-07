[Semaine bleue] Truck SOLIHA, Marché de Bouaye, Bouaye

Informations pratiques

[Semaine bleue] Truck SOLIHA Jeudi 8 octobre, 09h30 Marché de Bouaye Loire-Atlantique

Accès libre, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T09:30:00+02:00 – 2026-10-08T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-08T09:30:00+02:00 – 2026-10-08T12:30:00+02:00

Venez découvrir le truck SOLIHA. Ce dernier est un véhicule aménagé et 100% adapté qui vient à votre rencontre pour vous présenter du mobilier et des aides techniques qui vous simplifieront la vie au quotidien et amélioreront votre confort.

Marché de Bouaye Place du Marché, Bouaye Bouaye 44830 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez découvrir le truck SOLIHA, un véhicule aménagé et 100% adapté. Il vient à votre rencontre pour vous présenter des solutions qui facilitent votre quotidien et améliorent votre confort. maisondelhabitant