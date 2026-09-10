Semaine de découverte des activités des AFC, AFC, Lille
lundi 14 septembre 2026 · AFC · Lille
Informations pratiques
Semaine de découverte des activités des AFC 14 – 17 septembre AFC Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T18:30:00+02:00 – 2026-09-14T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00
Du 14 au 19 septembre vous pourrez découvrir le taijiquan, le qigong, le chinois mandarin, la calligraphie, etc.
Pour vous renseigner sur les différents lieux de pratique, les horaires, et pour vous inscrire, un seul contact : courrier@afc-lille.org
AFC 265 rue du mal assis 59000 Lille Lille 59120 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « courrier@afc-lille.org »}] [{« link »: « mailto:courrier@afc-lille.org »}]
Venez tester les cours que proposent les Amitiés Franco Chinoises des Hauts de France
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