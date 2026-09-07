SEMAINE DE LA FORME CNSJ AVEC CERCLE DES NAGEURS DE SAINT-JOSEPH, SAINT-JOSEPH (97480), Saint-Joseph
lundi 28 septembre 2026 · SAINT-JOSEPH (97480) · Saint-Joseph
Informations pratiques
SEMAINE DE LA FORME CNSJ AVEC CERCLE DES NAGEURS DE SAINT-JOSEPH Lundi 28 septembre, 18h00 SAINT-JOSEPH (97480) La Réunion
Tout public – Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T16:00:00+02:00 – 2026-09-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-28T16:00:00+02:00 – 2026-09-28T18:00:00+02:00
Venez découvrir gratuitement les activités du Cercle des Nageurs de Saint-Joseph lors de la Semaine de la Forme 2026 : sport, bien-être et convivialité pour tous les âges !
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Venez découvrir gratuitement les activités du Cercle des Nageurs de Saint-Joseph lors de la Semaine de la Forme 2026 : sport, bien-être et convivialité pour tous les âges !
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