AGENDA · Besançon
SEMAINE DE LA FORME EN ENTREPRISE AVEC CR BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, BESANCON (25000), Besançon
jeudi 1 octobre 2026 · BESANCON (25000) · Besançon
Informations pratiques
SEMAINE DE LA FORME EN ENTREPRISE AVEC CR BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE Jeudi 1 octobre, 12h00 BESANCON (25000) Doubs
Adultes (Gratuit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T12:00:00+02:00 – 2026-10-01T14:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T12:00:00+02:00 – 2026-10-01T14:00:00+02:00
Pause active à destination des entreprises
BESANCON (25000) 3 AVENUE DES MONTBOUCONS BESANCON (25000) Besançon 25000 Montboucons Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « melanie.isabey@sportspourtous.org »}]
Pause active à destination des entreprises
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Randonnée Photo une expérience guidée du regard hotel de ville Besançon 10 septembre 2026
- Besançon sous toutes ses notes ! Circuit La La La Théâtre Ledoux Besançon 10 septembre 2026
- Les cours de Cucina e Piacere Cucina e Piacere Besançon 10 septembre 2026
- 79e Festival de musique de Besançon Besançon 11 septembre 2026
- Water Music Besançon 11 septembre 2026