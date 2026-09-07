UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Besançon

SEMAINE DE LA FORME EN ENTREPRISE AVEC CR BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, BESANCON (25000), Besançon

jeudi 1 octobre 2026 · BESANCON (25000) · Besançon

SEMAINE DE LA FORME EN ENTREPRISE AVEC CR BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, BESANCON (25000), Besançon

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Lieu
BESANCON (25000)
Adresse
3 AVENUE DES MONTBOUCONS BESANCON (25000)
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
Adultes (Gratuit)

SEMAINE DE LA FORME EN ENTREPRISE AVEC CR BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE Jeudi 1 octobre, 12h00 BESANCON (25000) Doubs

Adultes (Gratuit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T12:00:00+02:00 – 2026-10-01T14:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T12:00:00+02:00 – 2026-10-01T14:00:00+02:00

Pause active à destination des entreprises

BESANCON (25000) 3 AVENUE DES MONTBOUCONS BESANCON (25000) Besançon 25000 Montboucons Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « melanie.isabey@sportspourtous.org »}]
Pause active à destination des entreprises

À voir aussi à Besançon (Doubs)