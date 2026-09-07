SEMAINE DE LA FORME EN ENTREPRISE AVEC CR BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, BESANCON (25000), Besançon

Informations pratiques

SEMAINE DE LA FORME EN ENTREPRISE AVEC CR BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE Jeudi 1 octobre, 12h00 BESANCON (25000) Doubs

Adultes (Gratuit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T12:00:00+02:00 – 2026-10-01T14:00:00+02:00

Fin : 2026-10-01T12:00:00+02:00 – 2026-10-01T14:00:00+02:00

Pause active à destination des entreprises

BESANCON (25000) 3 AVENUE DES MONTBOUCONS BESANCON (25000) Besançon 25000 Montboucons Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « melanie.isabey@sportspourtous.org »}]

Pause active à destination des entreprises