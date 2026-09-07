SEMAINE DE LA FORME EN ENTREPRISE (PAUSE ACTIVE) AVEC CR BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, BESANCON (25000), Besançon
mardi 29 septembre 2026 · BESANCON (25000) · Besançon
Informations pratiques
SEMAINE DE LA FORME EN ENTREPRISE (PAUSE ACTIVE) AVEC CR BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE Mardi 29 septembre, 12h00 BESANCON (25000) Doubs
Adultes (Gratuit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T12:00:00+02:00 – 2026-09-29T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T12:00:00+02:00 – 2026-09-29T14:00:00+02:00
Le CR Sports pour Tous BFC propose une pause active avec des tests de la condition physique pour le public adulte à destination des entreprises.
BESANCON (25000) 3 AVENUE DES MONTBOUCONS BESANCON (25000) Besançon 25000 Montboucons Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « melanie.isabey@sportspourtous.org »}]
Le CR Sports pour Tous BFC propose une pause active avec des tests de la condition physique pour le public adulte à destination des entreprises.
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