Semaine de la Forme – Ile de La Réunion, Saint-Paul, Saint-Paul
jeudi 1 octobre 2026 · Saint-Paul
Informations pratiques
Semaine de la Forme – Ile de La Réunion Jeudi 1 octobre, 08h00 Saint-Paul La Réunion
Entrée libre et ouverte à toutes et tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T06:00:00+02:00 – 2026-10-01T14:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T06:00:00+02:00 – 2026-10-01T14:00:00+02:00
Le temps d’une journée, venez découvrir les activités sportives, santé et bien-être proches de chez vous.
Les associations de Saint-Paul vous proposent de découvrir leurs univers et de participer à des initiations.
L’événement est ouvert à tous et pour tous ! Venez en famille, avec des amis ou tout seul, et découvrez l’activité qui vous convient !
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Les associations du réseau Sports pour Tous vous proposent de découvrir leurs activités axées sur le bien-être et la santé. Retrouvez nous au Stade de l’Eperon de 8h à 16h ! Sports pour Tous Sport Santé Bien-Être
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