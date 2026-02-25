Semaine de la Petite Enfance 2026

Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 09:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-18

A destination de tous les enfants âgés de 0 à 6 ans, tous les parents et tous les professionnels, cet évènement mobilise les acteurs du territoire de la petite enfance. En partenariat avec la CAF de la Sarthe, la ville du Mans propose pour cette 4e édition un programme riche et varié qui encourage la découverte, les rencontres et les échanges. .

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 23 77 50 56 semainepetiteenfance@lemans.fr

