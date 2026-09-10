Semaine de l’éducation populaire 2026, Ville de Lille, Lille
samedi 3 octobre 2026 · Ville de Lille · Lille
Informations pratiques
Semaine de l’éducation populaire 2026 3 – 10 octobre Ville de Lille Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T00:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-10T00:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:59:00+02:00
La Ville de Lille et les associations lilloises vous donnent rendez-vous du 3 au 10 octobre pour la 4ème édition de la semaine de l’éducation populaire.
Temps forts de la semaine
Lundi 5 octobre
La Ville de Lille propose une conférence sur les 90 ans du Front Populaire et son héritage pour l’éducation populaire.
A partir de 14h30
Salle Courmont, 2, rue Courmont
Entrée libre
Mercredi 7 octobre
Les associations lilloises vous invitent à participer à un après-midi convivial pour apprendre en s’amusant.
Au programme : des activités et stands pour les petits comme les grands. Un goûter sera offert aux participants.
A partir de 14h30
Salle concorde, centre social Projet, 65 Rue Saint-Bernard
Entrée libre
Samedi 10 octobre
La semaine de l’éducation populaire se clôture par une journée intergénérationnelle à la Maison de quartier de Wazemmes, en lien avec la semaine bleue.
Au programme :
– 12h : repas intergénérationnel (4€ par adulte/1€ par enfant)
– 14h : atelier bien-être
– 15h : spectacle musical « la Révolutionnaire oubliée » par la Compagnie du Tire-Laine, gratuit et accessible à tous à partir de 12 ans, suivi d’un goûter offert par la Ville.
Maison de quartier de Wazemmes, 36 rue d’Eylau
Ville de Lille Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France
4ème édition de la semaine de l’éducation populaire du 3 au 10 octobre 2026
À voir aussi à Lille (Nord)
- MOULIN’âgeS, Salle Courmont, Lille 10 septembre 2026
- Maîtriser durablement les charges, La Maison de l’Habitat Durable, Lille 10 septembre 2026
- Flamenc’tonic’ cours cardio flamenco fitness Ibérica Seclin Hauts de France, Ibérica Centre de Culture Art et Danse, Lille 10 septembre 2026
- FLUX : Lumière sur la création régionale, L’hybride, Lille 10 septembre 2026
- Exposition – Une histoire de partage, Gare Saint-Sauveur, Lille 11 septembre 2026