Semaine de l’éducation populaire 2026, Ville de Lille, Lille

Informations pratiques

Semaine de l’éducation populaire 2026 3 – 10 octobre Ville de Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T00:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-10T00:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:59:00+02:00

La Ville de Lille et les associations lilloises vous donnent rendez-vous du 3 au 10 octobre pour la 4ème édition de la semaine de l’éducation populaire.

Temps forts de la semaine

Lundi 5 octobre

La Ville de Lille propose une conférence sur les 90 ans du Front Populaire et son héritage pour l’éducation populaire.

A partir de 14h30

Salle Courmont, 2, rue Courmont

Entrée libre

Mercredi 7 octobre

Les associations lilloises vous invitent à participer à un après-midi convivial pour apprendre en s’amusant.

Au programme : des activités et stands pour les petits comme les grands. Un goûter sera offert aux participants.

A partir de 14h30

Salle concorde, centre social Projet, 65 Rue Saint-Bernard

Entrée libre

Samedi 10 octobre

La semaine de l’éducation populaire se clôture par une journée intergénérationnelle à la Maison de quartier de Wazemmes, en lien avec la semaine bleue.

Au programme :

– 12h : repas intergénérationnel (4€ par adulte/1€ par enfant)

– 14h : atelier bien-être

– 15h : spectacle musical « la Révolutionnaire oubliée » par la Compagnie du Tire-Laine, gratuit et accessible à tous à partir de 12 ans, suivi d’un goûter offert par la Ville.

Maison de quartier de Wazemmes, 36 rue d’Eylau

Ville de Lille Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France

4ème édition de la semaine de l’éducation populaire du 3 au 10 octobre 2026