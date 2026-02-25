Semaine du Cerveau en Haute-Vienne BFM Centre-ville Limoges

Semaine du Cerveau en Haute-Vienne

La Semaine du Cerveau prend place dans la cité limougeaude. Cet événement d’envergure régionale, nationale et internationale propose des conférences, débats, spectacles et rencontres avec des chercheurs pour explorer les mystères du cerveau et les avancées en neurosciences.

Récréasciences, la Société des Neurosciences, la ville de Limoges et la radio Beaub FM vous propose une conférence/table-ronde ayant pour thème L’intelligence des abeilles , en présence de Martin Giurfa, neurobiologiste, professeur des universités CNRS, NeuroSU, IBPS, CNRS, Inserm, Sorbonne Université, Paris.

