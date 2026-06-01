Semaine du logement des jeunes – Saint-Etienne, La Comète, Saint-Étienne
Semaine du logement des jeunes – Saint-Etienne, La Comète, Saint-Étienne lundi 1 juin 2026.
Semaine du logement des jeunes – Saint-Etienne 1 – 3 juin La Comète Loire
Entrée libre et inscription aux escapes-boxs et à l’atelier « Trouver son logement : mode d’emploi » sur laboge.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T14:30:00+02:00 – 2026-06-01T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Besoin d’aide et d’informations pour ton logement ?
Pas de panique, la Semaine du Logement des Jeunes revient pour sa 17e édition à La Comète !
Viens poser toutes tes questions et participer à des animations du 1er au 3 juin :
Présentation sur les économies d’énergies
Escape box autour des éco-gestes
Atelier « Trouver son logement : mode d’emploi »
Du 1er au 3 juin 2026
À La Comète – 7 avenue Emile Loubet
La Comète 7 Avenue Président Emile Loubet 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.laboge.fr/bons-plans?category=All&field_begin_date_value=All&title=logement+&field_lieu_value=logement+ »}]
Viens participer à la semaine du logement des jeunes le 1,2 et 3 Juin à La Comète ! Semaine du logement des jeunes Saint-Etienne
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