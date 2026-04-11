Semaine gourmande Vannerie sauvage Office de Tourisme du Haut-Lignon Le Chambon-sur-Lignon
Semaine gourmande Vannerie sauvage Office de Tourisme du Haut-Lignon Le Chambon-sur-Lignon mercredi 28 octobre 2026.
Le Chambon-sur-Lignon
Semaine gourmande Vannerie sauvage
Office de Tourisme du Haut-Lignon 2 route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
1 AD + 1 ENF
5€/enf supp.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 17:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Découvrez avec Marine ces gestes anciens qui transforment les plantes en paniers ou objets décoratifs. Atelier suivi d’une pause gourmande (infusion aux plantes sauvages).
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Office de Tourisme du Haut-Lignon 2 route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
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English :
Discover with Marine the ancient techniques that transform plants into baskets or decorative objects. Workshop followed by a gourmet break (wild plant infusion).
L’événement Semaine gourmande Vannerie sauvage Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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