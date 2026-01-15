Soirée musicale

Place de la Fontaine Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

De Piaf à Stromae, de France Gall à Dalida, Angèle… la voix puissante de Marvic nous embarque dans un voyage rythmé à travers la chanson française des 60 dernières années. En plein air.

.

Place de la Fontaine Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From Piaf to Stromae, France Gall to Dalida, Angèle… Marvic’s powerful voice takes us on a rhythmic journey through the French chanson of the last 60 years. In the open air.

L’événement Soirée musicale Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon