Informations pratiques

Tence

Semaine gourmande vins du Paradis et fromages locaux

Cave La Sérigoule 19 Rue des Écuries Tence Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 09:30:00

fin : 2026-10-24 12:30:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-31

Sur les conseils de Roland, caviste, dégustation des Vins du Paradis (Haute-Loire) accompagnés de fromages locaux.

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Cave La Sérigoule 19 Rue des Écuries Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 81 62 18 contact@cavedelaserigoule.fr

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English :

On the recommendation of Roland, a wine merchant, we enjoyed a tasting of Vins du Paradis (Haute-Loire) paired with local cheeses.

L’événement Semaine gourmande vins du Paradis et fromages locaux Tence a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon