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AGENDA · Tence

Semaine gourmande vins du Paradis et fromages locaux Cave La Sérigoule Tence

samedi 24 octobre 2026 · Cave La Sérigoule · Tence

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Cave La Sérigoule
Adresse
19 Rue des Écuries
Ville
43190 Tence
Département
Haute-Loire
Tarif
20 20 20

Tence

Semaine gourmande vins du Paradis et fromages locaux

Cave La Sérigoule 19 Rue des Écuries Tence Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 09:30:00
fin : 2026-10-24 12:30:00

Date(s) :
2026-10-24 2026-10-31

Sur les conseils de Roland, caviste, dégustation des Vins du Paradis (Haute-Loire) accompagnés de fromages locaux.
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Cave La Sérigoule 19 Rue des Écuries Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 81 62 18  contact@cavedelaserigoule.fr

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English :

On the recommendation of Roland, a wine merchant, we enjoyed a tasting of Vins du Paradis (Haute-Loire) paired with local cheeses.

L’événement Semaine gourmande vins du Paradis et fromages locaux Tence a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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