Semaine gourmande vins du Paradis et fromages locaux Cave La Sérigoule Tence
samedi 24 octobre 2026 · Cave La Sérigoule · Tence
Informations pratiques
Tence
Semaine gourmande vins du Paradis et fromages locaux
Cave La Sérigoule 19 Rue des Écuries Tence Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 09:30:00
fin : 2026-10-24 12:30:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-31
Sur les conseils de Roland, caviste, dégustation des Vins du Paradis (Haute-Loire) accompagnés de fromages locaux.
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Cave La Sérigoule 19 Rue des Écuries Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 81 62 18 contact@cavedelaserigoule.fr
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English :
On the recommendation of Roland, a wine merchant, we enjoyed a tasting of Vins du Paradis (Haute-Loire) paired with local cheeses.
L’événement Semaine gourmande vins du Paradis et fromages locaux Tence a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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