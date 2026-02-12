Semaine Nationale de la Petite Enfance Dorceau Rémalard en Perche
Semaine Nationale de la Petite Enfance Dorceau Rémalard en Perche jeudi 19 mars 2026.
Semaine Nationale de la Petite Enfance
Dorceau 25 La Tuilerie Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 19:00:00
fin : 2026-03-19 21:00:00
Date(s) :
2026-03-19
13ème édition qui invite à explorer la diversité des équilibres qui traversent la petite enfance.
Conférence-Débat Les émotions de l’enfant de 0 à 6 ans animés par Arnaud BOBET, psychologue.
Pratique à la salle des fêtes de Dorceau gratuit sur inscription au 07 81 80 32 39 ou petite.enfance@coeurduperche.fr .
Dorceau 25 La Tuilerie Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 7 81 80 32 39 petite.enfance@coeurduperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Semaine Nationale de la Petite Enfance
L’événement Semaine Nationale de la Petite Enfance Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-02-12 par OT CdC Coeur du Perche