Semaine Nationale de la Petite Enfance Dorceau Rémalard en Perche

Semaine Nationale de la Petite Enfance

Dorceau 25 La Tuilerie Rémalard en Perche Orne

Début : 2026-03-19 19:00:00

fin : 2026-03-19 21:00:00

Date(s) :

2026-03-19

13ème édition qui invite à explorer la diversité des équilibres qui traversent la petite enfance.

Conférence-Débat Les émotions de l’enfant de 0 à 6 ans animés par Arnaud BOBET, psychologue.

Pratique à la salle des fêtes de Dorceau gratuit sur inscription au 07 81 80 32 39 ou petite.enfance@coeurduperche.fr .

Dorceau 25 La Tuilerie Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 7 81 80 32 39 petite.enfance@coeurduperche.fr

English : Semaine Nationale de la Petite Enfance

L’événement Semaine Nationale de la Petite Enfance Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-02-12 par OT CdC Coeur du Perche