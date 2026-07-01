UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bonneval

Semaine sportive Bonneval

lundi 13 juillet 2026 · Bonneval

Semaine sportive Bonneval

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Adresse
7 Rue du Bois Chevalier
Ville
28800 Bonneval
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Bonneval

Semaine sportive

7 Rue du Bois Chevalier Bonneval Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-13

  .

7 Rue du Bois Chevalier Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 62 55 48 79 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Semaine sportive Bonneval a été mis à jour le 2026-07-03 par OT DU BONNEVALAIS

À voir aussi à Bonneval (Eure-et-Loir)