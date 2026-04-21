Semano prouvençalo Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Semano prouvençalo

Du 02/05 au 10/05/2026 tous les jours. Office de tourisme de Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-02

Découvrez la Semano Prouvençalo avec des activités autour de la transhumance, de la bergerie de l’Empéri et du grand aïoli.

Aux sons des cigales, des galoubets et du tintement des cloches d’un troupeau de brebis, la Semano prouvençalo revient pour une nouvelle édition du 2 au 10 mai.

Cette année, l’identité provençale est célébrée sous toutes ses coutures avec en fil conducteur le thème de l’eau, clin d’œil au 500 ans de la naissance d’Adam de Craponne, l’ingénieur à l’origine du Canal de Craponne.



Du 30 avril au 16 mai

Exposition Où vas-tu berger ?

La Maison de la transhumance met en lumière la richesse des savoirs portés par les bergers et les bergères. À travers leur expérience, ils montrent comment concilier troupeaux, paysages, sols et climat dans une relation respectueuse et durable. Pratique millénaire toujours bien vivante, la transhumance a su s’adapter au fil du temps, notamment en milieu méditerranéen. Elle offre aujourd’hui des pistes de réflexion précieuses à nos sociétés urbaines sur leur rapport à l’environnement. Plus qu’une tradition, elle apparaît comme un modèle vivant et inspirant pour relever les défis écologiques contemporains.

Entrée libre et gratuite Vernissage le jeudi 30 avril à 18h30

Du lundi au samedi, 10h/12h 14h/18h Espace Culturel Robert de Lamanon



Samedi 2 mai

Salon en fleurs

La nature de Provence est à découvrir sur la place Morgan ! Seloun en fleurs transforme la place en jardin géant. Plantes, ferme pédagogique, artisanat local, produits du terroir, photographies, ateliers pour les petits…

de nombreux exposants seront présents pour cette journée fleurie !

Entrée libre et gratuite

De 9h à 18h Place Morgan



Samedi 2 mai

Dictée provençale

Et si vous testiez votre provençal ? Que vous soyez débutant ou confirmé, la Ditado prouvençalo est l’occasion de célébrer la richesse de notre langue locale. Pendant la correction des copies, les participants sont invités à une visite guidée du Château de l’Empéri et des collections du Musée.

Entrée libre et gratuite

9h Conservatoire de musique, Château de l’Empéri



Samedi 2 mai

Le Schpountz

Dans un village provençal, Irénée, jeune commis épicier rêveur et naïf, fantasme de devenir une grande vedette de cinéma. Lorsqu’une équipe de tournage passe par là, elle découvre son enthousiasme et se moque de lui en lui faisant signer un contrat bidon, prétendant qu’il a tout pour devenir la prochaine star. Convaincu, Irénée monte à Paris, le cœur plein d’espoir mais la farce se révèle cruelle lorsqu’il réalise qu’il a été dupé.

15€ Réservations au 06 13 20 00 66 Billetterie auprès de l’Office de Tourisme et en ligne sur helloasso.com

20h30 Espace Charles Trenet



Du 2 au 16 mai

Exposition Adam de Craponne, maître de l’eau

Dans la salle des gardes du château de l’Empéri, l’ASA Compagnie de Craponne et Marylene Bonfillon vous font découvrir l’ingénieur Adam de Craponne et l’histoire de son canal depuis sa construction jusqu’à nos

jours. Une histoire qui a transformé en profondeur la Provence.

Entrée libre et gratuite

10h/12h 13h30/17h Salle des gardes Château de l’Empéri



Les 2 et 7 mai

Visite guidée Au fil de l’eau

Pour les 500 ans de Craponne, l’Office de Tourisme propose une visite guidée pour découvrir l’Histoire de l’eau à Salon.

2 mai à 10h et 7 mai à 15h Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme au 04 90 56 27 60 ou sur cette page. Départ devant l’Office de Tourisme.



Du 2 au 9 mai

Exposition Les oiseaux d’eau de la Crau

Le Musée de Salon & de la Crau regorge d’objets inédits dans ses réserves oiseaux et leurs habitats, matériel agricole du XIXème siècle… Cette exposition met à l’honneur le thème de cette semaine avec un focus sur les oiseaux d’eau. Un moment de culture ludique à découvrir en famille grâce à un livret-jeu inédit qui dévoile la vie des animaux de la Crau.

Entrée libre et gratuite

10h/12h 13h30/17h Salle des gardes et galerie Théodore Jourdan au Château de l’Empéri



Dimanche 3 mai

Le Tour de l’Eau

Prêts pour une sortie ludique à vélo ? Pour les 500 ans de Craponne, l’Aprovel propose le parcours “le tour de l’eau“ qui vous fera découvrir le rôle historique et contemporain des canaux du territoire. Un itinéraire entre Salon, Lamanon et Eyguières sera parcouru, rythmé par des anecdotes de la Ligue de Protection des Oiseaux sur la biodiversité. Les enfants sont conviés à se joindre à leurs parents !

Départ 9h Place de l’Hôtel de Ville

Gratuit sur inscription auprès de l’Office de Tourisme au 04 90 56 27 60 ou sur cette page.



Dimanche 3 mai

Salade de contes à la provençale

Mistral, Ventoux, Durance, lavande, huile d’olive et cigales… voici les ingrédients pour réussir une savoureuse salade de contes et de refrains à la provençale. A travers ses histoires, la conteuse Régine Bordonaro fait un clin d’œil drôle et gourmand à notre patrimoine régional.

Sur inscription au 04 90 56 74 16 Tout public à partir de 5 ans 10h30 Médiathèque centrale Gratuit



Du 4 au 16 mai

Exposition L’eau hors des sentiers battus

Avec cette exposition de photographies, l’association PSP ART met à l’honneur la Provence mais aussi les 500 ans de la naissance d’Adam de Craponne. Des photographes ont parcouru au fil de l’eau les sentiers de Craponne. Avec leur œil avisé, ils ont photographié des instants suspendus, entre nature et histoire pour faire découvrir aux visiteurs ce patrimoine unique du territoire.

Vernissage le jeudi 7 mai à 18h30 De 10h à 18h30 Cour des Créateurs



Du 5 au 21 mai

Exposition Dessiner Salon et ses environs

Promenade graphique dans l’œuvre de Pierre Pellet. Partez à la découverte de l’univers graphique de Pierre Pellet, illustrateur inspiré par le patrimoine et les paysages provençaux. A travers ses créations, il propose de redécouvrir le territoire de Salon et ses environs, mettant en lumière son histoire et identité culturelle.

Entrée libre et gratuite Médiathèque centrale



Mardi 5 mai

Conférence Le costume d’Arles

Plongez dans l’univers fascinant du costume du Pays d’Arles, véritable symbole d’élégance et d’identité provençale. Angélique Marignan, costumière et demoiselle d’honneur de la XXIème Reine d’Arles échange ses connaissances sur ce vêtement du patrimoine. Un moment de découverte et de transmission, pour tous les passionnés de patrimoine, d’histoire et de culture provençale.

Entrée libre et gratuite

18h Médiathèque centrale



Mercredi 6 mai

Visite guidée Sur les traces de Craponne

Pour les 500 ans de Craponne, l’Office de Tourisme propose une visite guidée dans le centre ancien pour découvrir l’ingéniosité de l’ingénieur Adam de Craponne.

Départ à 9h Place de l’Hôtel de Ville Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme au 04 90 56 27 60 ou sur cette page.



Mercredi 6 mai

Les lettres de mon Moulin

Les bibliothécaires de Salon ont transformé le célèbre recueil d’Alphonse Daudet en un Kamishibaï inédit. Grâce à ce petit théâtre de bois, les enfants (re)découvrent les histoires éternelles de la Provence.

Sur inscription au 04 90 56 74 16 Gratuit

Dès 6 ans 15h Médiathèque centrale



Mercredi 6 mai

Projection du film Manon des Sources

Ce grand classique du cinéma français et provençal de Marcel Pagnol est à (re)découvrir au Café-musiques Portail Coucou. L’association Ciné Salon 13 propose ce film sorti en 1952 qui retrace l’histoire d’un petit village de Provence, Les Bastides Blanches, et de ses protagonistes dont Manon, Ugolin, Maurice…

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

19h30 Portail Coucou



Jeudi 7 mai

Soirée littéraire Petit guide de la vieille ville

En complément de l’exposition des œuvres de Pierre Pellet “Dessiner Salon“, la médiathèque vous propose une rencontre avec l’auteur suivie d’une dédicace de son livre “Petit guide des environs de Salon-de-Provence“.

Entrée libre et gratuite

18h Médiathèque centrale



Vendredi 8 mai

Visite guidée Théodore Jourdan autrement

Écouter les sons de la nature, l’ambiance d’un troupeau de mouton, toucher et sentir leur laine… Si les tableaux de Théodore Jourdan invitent à une promenade dans la vie de berger, cette visite sensorielle lui donne une nouvelle dimension. A découvrir sur site, la reconstitution d’un camp de berger du XIXème siècle, avec son brasier, sa poêle à marrons, sa lampe tempête… Et tous les sens sont en éveil.



Tout public, gratuit sur inscription. Durée 1h.



10h30 et 14h30 Château de l’Empéri.



Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme au 04 90 56 27 60 ou sur cette page.



Vendredi 8 mai

Visite guidée Découverte du centre ancien

Entre Moyen-Âge et Renaissance, découvrez les lieux emblématiques et historiques du centre ancien et partez sur les traces des personnages célèbres qui ont marqué Salon et son histoire.



Tout public, gratuit sur inscription. Durée 1h.



10h30 RDV au château de l’Empéri.



Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme au 04 90 56 27 60 ou sur cette page.



Vendredi 8 mai

Visite guidée Chemin des Lices

L’histoire du château de l’Empéri s’écrit aussi sur ses murailles. Ancien chemin de rondes, le chemin des Lices dévoile une nouvelle page de cette histoire.



Tout public, gratuit sur inscription. Durée 1h.



14h30 RDV au château de l’Empéri.



Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme au 04 90 56 27 60 ou sur cette page.



Samedi 9 mai

Bergerie au château

Le Château de l’Empéri devient une bergerie le temps d’une journée ! Brebis, moutons et chèvres du Rove prennent place dans la cour du château tandis que des ânes de Provence promènent les enfants dans le centre-ville. En collaboration avec la Maison de la Transhumance et la savonnerie Marius Fabre, ateliers et animations émaillent la journée démonstration de tontes et de danses folkloriques, fresque participative, jeux pour enfants, lectures de contes et bien d’autres surprises encore attendent les visiteurs. Et parce que la Provence se savoure et se partage, le village gourmand de la cour Renaissance revient. Il s’étoffe cette année avec de nouvelles propositions autour de la nature et de nos produits du terroir, à découvrir tout au long de la journée.

Entrée libre et gratuite

De 10h à 18h Château de l’Empéri



Samedi 9 mai

La Transhumance

Cet incontournable du patrimoine pastoral prend vie au coeur de Salon. Un cortège de plus de 1200 animaux défile au rythme des galoubets et des tambourins sur les cours du centre-ville. Ce spectacle vivant de la tradition provençale est à vivre en famille !

Entrée libre et gratuite A partir de 11h Centre-ville



Samedi 9 mai

Conférence Adam de Craponne, maître de l’eau

Adam de Craponne fait le choix de revenir dans sa ville natale pour mettre en œuvre son projet de dérivation de l’eau de la Durance. Le canal qui porte toujours son nom est réalisé en 1559. Marylène Bonfillon, docteure en histoire, partage avec vous l’histoire de cet ingénieur salonais, dont l’inventivité a transformé le territoire.

Entrée libre et gratuite

18h Maison de la Vie Associative



Dimanche 10 mai

Grand aïoli et son concours

Avis aux amateurs d’aïoli ! Dans une ambiance conviviale et festive, un grand repas partagé clôture cette semaine provençale. Pour les passionnés de cuisine, venez faire découvrir votre talent et pourquoi pas remporter le titre du meilleur aïoli ! Inscrivez-vous et relevez le défi dans votre catégorie Associations, Adultes, Ados/juniors à partir de 10 ans.

10h pour le concours, 12h pour le repas (21€) Place Morgan

Réservations au 04 90 56 27 60 accueil@visitsalondeprovence.com



Jusqu’au 31 mai

Exposition Le Sud, entre terre et mer

L’exposition de printemps consacrée aux œuvres de Jean-Claude Bligny est présentée à la Galerie d’Eon, galerie d’art contemporain engagée dans la promotion de la peinture figurative actuelle. Inspiré par la lumière

du Sud, les paysages et les matières naturelles, l’artiste développe une oeuvre sensible, nourrie par le voyage et un rapport contemplatif à la nature.

Galerie d’Eon, 21 rue Lafayette

Renseignements au 07 77 68 48 01 .

Office de tourisme de Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60

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English :

Discover the Semano Prouvençalo with activities based around transhumance, the Empéri sheepfold and the grand aioli.

L’événement Semano prouvençalo Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Salon de Provence