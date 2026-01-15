Neuville-sous-Montreuil

Semer des graines poétiques

1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Contes et poèmes…

Jeudi 21 mai 2026 de 14h à 16h

La Chartreuse de Neuville

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Avec Isabelle Baudelet

Venez écouter, découvrir les plus belles histoires de jardins anglais et fabriquer votre flacon de graines poétiques.

Un flacon de mots merveilleux à planter qui donneront par la suite de vraies fleurs pour votre jardin.

Tarif 7€ par personne

Réservations par internet https://shorturl.at/HRcVB

Informations +33 (0)3 21 06 56 97

Crédit La Chartreuse .

1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 56 97 association@lachartreusedeneuville.org

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English :

L’événement Semer des graines poétiques Neuville-sous-Montreuil a été mis à jour le 2026-01-15 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer