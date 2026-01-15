Semer des graines poétiques Neuville-sous-Montreuil
Semer des graines poétiques Neuville-sous-Montreuil jeudi 21 mai 2026.
Neuville-sous-Montreuil
Semer des graines poétiques
1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Contes et poèmes…
Jeudi 21 mai 2026 de 14h à 16h
La Chartreuse de Neuville
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Avec Isabelle Baudelet
Venez écouter, découvrir les plus belles histoires de jardins anglais et fabriquer votre flacon de graines poétiques.
Un flacon de mots merveilleux à planter qui donneront par la suite de vraies fleurs pour votre jardin.
Tarif 7€ par personne
Réservations par internet https://shorturl.at/HRcVB
Informations +33 (0)3 21 06 56 97
Crédit La Chartreuse .
1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 56 97 association@lachartreusedeneuville.org
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English :
L’événement Semer des graines poétiques Neuville-sous-Montreuil a été mis à jour le 2026-01-15 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer
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