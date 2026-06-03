Séminaire « Comprendre et agir dans la complexité » — Collectif Malgré Tout CICP PARIS

Et si la liberté n’était pas ce qu’on croit ?

Ce séminaire mensuel explore des questions que notre époque peine à formuler clairement : comment s’engager dans un monde en crise ? Qu’est-ce qu’agir librement ?

En prenant appui sur des philosophes comme Spinoza, Whitehead ou Sartre, mais aussi sur des expériences de terrain en Argentine, en Italie ou en France, le collectif interroge nos façons de vivre et d’agir ensemble. Ces rencontres partent du quotidien le plus concret — le métro, le SDF sous la pluie, l’artiste face au marché — pour repenser ce qui nous engage vraiment.

La séance de juin aborde la question de la liberté : non pas comme un choix entre options dans un supermarché, mais comme la découverte de ce qui nous constitue profondément et nous pousse à agir.

Les séances sont ouvertes à toutes et tous, sans prérequis. Elles sont également accessibles en ligne via le site du collectif.

Possibilité de suivre via Zoom, lien sur le site internet 48H avant

Et si agir librement ne relevait pas du choix, mais de ce qui nous constitue profondément ?

Le mercredi 17 juin 2026

de 20h30 à 22h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-18T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T20:30:00+02:00_2026-06-17T22:30:00+02:00

CICP 21 ter rue Voltaire 75011 Merci de sonner à l’interphone pour accéder au séminairePARIS



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