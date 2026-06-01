Séminaire, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges
Séminaire, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges jeudi 4 juin 2026.
Séminaire Jeudi 4 juin, 17h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T17:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T17:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:00:00+02:00
Séminaire commun du CRIHAM
jeudi 4 juin 2026, de 17h à 19h, salle C302
« NUMISMATIQUE ROMAINE ET HISTOIRE ANCIENNE
METHODES ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE »
par Arnaud SUSPENE Professeur d’histoire ancienne
Université d’Orléans – IRAMAT – Centre Ernest Babelon
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, 39 E rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.unilim.fr/criham/2026/05/26/seminaire-numismatique-romaine-et-histoire-ancienne-2/ »}]
« Numismatique Romaine »
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