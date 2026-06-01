Séminaire, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges

Séminaire Jeudi 4 juin, 17h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T17:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T17:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:00:00+02:00

Séminaire commun du CRIHAM

jeudi 4 juin 2026, de 17h à 19h, salle C302

« NUMISMATIQUE ROMAINE ET HISTOIRE ANCIENNE

METHODES ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE »

par Arnaud SUSPENE Professeur d’histoire ancienne

Université d’Orléans – IRAMAT – Centre Ernest Babelon

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, 39 E rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.unilim.fr/criham/2026/05/26/seminaire-numismatique-romaine-et-histoire-ancienne-2/ »}]

« Numismatique Romaine »