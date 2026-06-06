Séminaire Immigration chinoise en France : conditions d’existence et expériences (post)migratoires Direction de la santé publique de la Ville de Paris Paris

Le programme :

1/ Introduction d’Anaëlle Couillet, Cheffe du Pôle Santé mentale de la Ville de Paris

2/ Introduction de Lilia Khelifi, Enseignante-chercheuse à l’Institut Conjoint des Universités de Ningbo et d’Angers

3/ Conférence de Simeng Wang*, Chargée de recherche au CNRS : « Sociologiser le psychisme : étudier la sociogenèse des souffrances psychiques à partir du cas de l’immigration chinoise et d’autres communautés est et sud-est asiatiques en France »

4/ Questions/débat avec le public

5/ Présentation de l’APPS Chine : pratiques et théories, par Jun Wei, Étudiante en Licence 3 de Psychologie, en Master II de littérature française et comparée, et en Master I au Département de Psychanalyse (Paris VIII)

6/ Psychothérapies en chinois au Centre Politzer, CPMS de la Fondation Élan Retrouvé, par Docteur Hervé Hubert, Psychiatre, Chef de service du Centre Georges Politzer

7/ Questions/débat

8/ Conclusions et perspectives : Lilia Khelifi, Simeng Wang, Jun Wei, Hervé Hubert

Pour aller plus loin et préparer la séance, voici quelques références bibliographiques :

*Simeng Wang est sociologue, chargée de recherche au CNRS et membre du Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société (CNRS-Inserm-EHESS-Université Paris Cité). Ses recherches s’inscrivent en études migratoires (de l’Asie de l’Est et du Sud-Est vers la France), sociologie de la santé et de la santé mentale, et études de la racialisation, du racisme et de discriminations.Page institutionnelle :https://www.cermes3.cnrs.fr/fr/membres/titulaires/simeng-wang.html

Au plaisir de vous accueillir pour écouter et échanger sur cette thématique !

Migration, discriminations et santé mentale

Le mardi 09 juin 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-09T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T18:00:00+02:00_2026-06-09T20:00:00+02:00

Direction de la santé publique de la Ville de Paris 4 rue Boucry 75018 Paris



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