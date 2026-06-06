Séminaire Immigration chinoise en France : conditions d’existence et expériences (post)migratoires Direction de la santé publique de la Ville de Paris Paris
Séminaire Immigration chinoise en France : conditions d’existence et expériences (post)migratoires Direction de la santé publique de la Ville de Paris Paris mardi 9 juin 2026.
Le programme :
1/ Introduction d’Anaëlle Couillet, Cheffe du Pôle Santé mentale de la Ville de Paris
2/ Introduction de Lilia Khelifi, Enseignante-chercheuse à l’Institut Conjoint des Universités de Ningbo et d’Angers
3/ Conférence de Simeng Wang*, Chargée de recherche au CNRS : « Sociologiser le psychisme : étudier la sociogenèse des souffrances psychiques à partir du cas de l’immigration chinoise et d’autres communautés est et sud-est asiatiques en France »
4/ Questions/débat avec le public
5/ Présentation de l’APPS Chine : pratiques et théories, par Jun Wei, Étudiante en Licence 3 de Psychologie, en Master II de littérature française et comparée, et en Master I au Département de Psychanalyse (Paris VIII)
6/ Psychothérapies en chinois au Centre Politzer, CPMS de la Fondation Élan Retrouvé, par Docteur Hervé Hubert, Psychiatre, Chef de service du Centre Georges Politzer
7/ Questions/débat
8/ Conclusions et perspectives : Lilia Khelifi, Simeng Wang, Jun Wei, Hervé Hubert
Pour aller plus loin et préparer la séance, voici quelques références bibliographiques :
- Wang Simeng (2017). Illusions et souffrances. Les migrants chinois à Paris. Paris, Éditions rue d’Ulm, 220p.
- Wang Simeng, Yong Li, Johann Cailhol, Miyako Hayakawa, Youngbin Kim et Sophie Haas (2023). L’expérience du racisme et des discriminations des personnes originaires d’Asie de l’Est et du Sud-Est en France (REACTAsie), 28p. Rapport synthèse mis en ligne sur le site du Défenseur des droits, https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/2023-07/ddd-eclairages-reactasie-20230315.pdf
- Li, Yong & Wang, Simeng (2026). Pour
une approche intersectionnelle de l’engagement politique de « femmes
asiatiques » en France. Une typologie de la conscientisation des rapports
de race et de genre. Appartenances & Altérités, n°8. [En ligne], DOI : https://doi.org/10.4000/16621 (English version: Intersectional
Approach to the Political Engagement of “Asian Women” in France. A
Typology of Trajectories Toward Race and Gender Awareness)
*Simeng Wang est sociologue, chargée de recherche au CNRS et membre du Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société (CNRS-Inserm-EHESS-Université Paris Cité). Ses recherches s’inscrivent en études migratoires (de l’Asie de l’Est et du Sud-Est vers la France), sociologie de la santé et de la santé mentale, et études de la racialisation, du racisme et de discriminations.Page institutionnelle :https://www.cermes3.cnrs.fr/fr/membres/titulaires/simeng-wang.html
Au plaisir de vous accueillir pour écouter et échanger sur cette thématique !
Migration, discriminations et santé mentale
Le mardi 09 juin 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-09T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-09T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-09T18:00:00+02:00_2026-06-09T20:00:00+02:00
Direction de la santé publique de la Ville de Paris 4 rue Boucry 75018 Paris
Afficher la carte du lieu Direction de la santé publique de la Ville de Paris et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Atelier « Croquis décalé » au jardin des Tuileries, Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier, Paris 6 juin 2026
- Ferme urbaine de l’Opéra Bastille, Toits de l’opéra Bastille, Paris 6 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins, à l’arboretum de Paris, Arboretum de Paris, Paris 6 juin 2026
- Le Lait cru: vertus, risques et avenir d’un aliment d’exception, La Sorbonne, Paris 6 juin 2026
- Rencontre avec l’apiculteur du rucher du Domaine National du Louvre et des Tuileries, Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier, Paris 6 juin 2026