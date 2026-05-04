Séminaire Saint-Jean et sa chapelle Séminaire Saint-Jean Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 14:30 – 16:30

Gratuit : non 30

Visite commentée du séminaire Saint-Jean et de sa chapelle. Au milieu de son parc arboré, découvrez le séminaire, ses activités et l’architecture remarquable de sa chapelle néogothique, partiellement construite en béton.Visite organisée par un habitant du quartier.Entrée 7 Rue du Cardinal Richard Réservation uniquement via le lien : urlr.me/NjazrX

Séminaire Saint-Jean Nantes 44036

