Seniors connectés Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Ces cycles d’ateliers thématiques et collectifs ont lieu à la médiathèque. Ils sont dispensés par 2 associations : Les Jardins numériques et le Foyer de Grenelle.

1 cycle de 3 ateliers consécutifs les mercredis ou vendredis à suivre obligatoirement.

Possibilité de s’inscrire à 1 cycle au maximum par trimestre.

En complément, n’hésitez pas à vous inscrire à nos ateliers numériques.

Les mercredis de 10h à 12h ou les vendredis de 10h à 12h

Salle multimédia (niveau +1)

Public adulte de plus de 60 ans

Sur inscription auprès des bibliothécaires

La médiathèque propose des cycles d’ateliers pour aider les plus de 60 ans à utiliser l’ordinateur, la tablette ou le smartphone.

Du mercredi 30 septembre 2026 au vendredi 02 juillet 2027 :

mercredi

de 10h00 à 12h00

vendredi

de 10h00 à 12h00

gratuit

Inscription à un cycle maximum par trimestre auprès des bibliothécaires

Public adultes. A partir de 60 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-30T13:00:00+02:00

fin : 2027-07-02T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-30T10:00:00+02:00_2026-09-30T12:00:00+02:00;2026-10-02T10:00:00+02:00_2026-10-02T12:00:00+02:00;2026-10-07T10:00:00+02:00_2026-10-07T12:00:00+02:00;2026-10-09T10:00:00+02:00_2026-10-09T12:00:00+02:00;2026-10-14T10:00:00+02:00_2026-10-14T12:00:00+02:00;2026-10-16T10:00:00+02:00_2026-10-16T12:00:00+02:00;2026-10-21T10:00:00+02:00_2026-10-21T12:00:00+02:00;2026-10-23T10:00:00+02:00_2026-10-23T12:00:00+02:00;2026-10-28T10:00:00+02:00_2026-10-28T12:00:00+02:00;2026-10-30T10:00:00+02:00_2026-10-30T12:00:00+02:00;2026-11-04T10:00:00+02:00_2026-11-04T12:00:00+02:00;2026-11-06T10:00:00+02:00_2026-11-06T12:00:00+02:00;2026-11-11T10:00:00+02:00_2026-11-11T12:00:00+02:00;2026-11-13T10:00:00+02:00_2026-11-13T12:00:00+02:00;2026-11-18T10:00:00+02:00_2026-11-18T12:00:00+02:00;2026-11-20T10:00:00+02:00_2026-11-20T12:00:00+02:00;2026-11-25T10:00:00+02:00_2026-11-25T12:00:00+02:00;2026-11-27T10:00:00+02:00_2026-11-27T12:00:00+02:00;2026-12-02T10:00:00+02:00_2026-12-02T12:00:00+02:00;2026-12-04T10:00:00+02:00_2026-12-04T12:00:00+02:00;2026-12-09T10:00:00+02:00_2026-12-09T12:00:00+02:00;2026-12-11T10:00:00+02:00_2026-12-11T12:00:00+02:00;2026-12-16T10:00:00+02:00_2026-12-16T12:00:00+02:00;2026-12-18T10:00:00+02:00_2026-12-18T12:00:00+02:00;2026-12-23T10:00:00+02:00_2026-12-23T12:00:00+02:00;2026-12-25T10:00:00+02:00_2026-12-25T12:00:00+02:00;2026-12-30T10:00:00+02:00_2026-12-30T12:00:00+02:00;2027-01-01T10:00:00+02:00_2027-01-01T12:00:00+02:00;2027-01-06T10:00:00+02:00_2027-01-06T12:00:00+02:00;2027-01-08T10:00:00+02:00_2027-01-08T12:00:00+02:00;2027-01-13T10:00:00+02:00_2027-01-13T12:00:00+02:00;2027-01-15T10:00:00+02:00_2027-01-15T12:00:00+02:00;2027-01-20T10:00:00+02:00_2027-01-20T12:00:00+02:00;2027-01-22T10:00:00+02:00_2027-01-22T12:00:00+02:00;2027-01-27T10:00:00+02:00_2027-01-27T12:00:00+02:00;2027-01-29T10:00:00+02:00_2027-01-29T12:00:00+02:00;2027-02-03T10:00:00+02:00_2027-02-03T12:00:00+02:00;2027-02-05T10:00:00+02:00_2027-02-05T12:00:00+02:00;2027-02-10T10:00:00+02:00_2027-02-10T12:00:00+02:00;2027-02-12T10:00:00+02:00_2027-02-12T12:00:00+02:00;2027-02-17T10:00:00+02:00_2027-02-17T12:00:00+02:00;2027-02-19T10:00:00+02:00_2027-02-19T12:00:00+02:00;2027-02-24T10:00:00+02:00_2027-02-24T12:00:00+02:00;2027-02-26T10:00:00+02:00_2027-02-26T12:00:00+02:00;2027-03-03T10:00:00+02:00_2027-03-03T12:00:00+02:00;2027-03-05T10:00:00+02:00_2027-03-05T12:00:00+02:00;2027-03-10T10:00:00+02:00_2027-03-10T12:00:00+02:00;2027-03-12T10:00:00+02:00_2027-03-12T12:00:00+02:00;2027-03-17T10:00:00+02:00_2027-03-17T12:00:00+02:00;2027-03-19T10:00:00+02:00_2027-03-19T12:00:00+02:00;2027-03-24T10:00:00+02:00_2027-03-24T12:00:00+02:00;2027-03-26T10:00:00+02:00_2027-03-26T12:00:00+02:00;2027-03-31T10:00:00+02:00_2027-03-31T12:00:00+02:00;2027-04-02T10:00:00+02:00_2027-04-02T12:00:00+02:00;2027-04-07T10:00:00+02:00_2027-04-07T12:00:00+02:00;2027-04-09T10:00:00+02:00_2027-04-09T12:00:00+02:00;2027-04-14T10:00:00+02:00_2027-04-14T12:00:00+02:00;2027-04-16T10:00:00+02:00_2027-04-16T12:00:00+02:00;2027-04-21T10:00:00+02:00_2027-04-21T12:00:00+02:00;2027-04-23T10:00:00+02:00_2027-04-23T12:00:00+02:00;2027-04-28T10:00:00+02:00_2027-04-28T12:00:00+02:00;2027-04-30T10:00:00+02:00_2027-04-30T12:00:00+02:00;2027-05-05T10:00:00+02:00_2027-05-05T12:00:00+02:00;2027-05-07T10:00:00+02:00_2027-05-07T12:00:00+02:00;2027-05-12T10:00:00+02:00_2027-05-12T12:00:00+02:00;2027-05-14T10:00:00+02:00_2027-05-14T12:00:00+02:00;2027-05-19T10:00:00+02:00_2027-05-19T12:00:00+02:00;2027-05-21T10:00:00+02:00_2027-05-21T12:00:00+02:00;2027-05-26T10:00:00+02:00_2027-05-26T12:00:00+02:00;2027-05-28T10:00:00+02:00_2027-05-28T12:00:00+02:00;2027-06-02T10:00:00+02:00_2027-06-02T12:00:00+02:00;2027-06-04T10:00:00+02:00_2027-06-04T12:00:00+02:00;2027-06-09T10:00:00+02:00_2027-06-09T12:00:00+02:00;2027-06-11T10:00:00+02:00_2027-06-11T12:00:00+02:00;2027-06-16T10:00:00+02:00_2027-06-16T12:00:00+02:00;2027-06-18T10:00:00+02:00_2027-06-18T12:00:00+02:00;2027-06-23T10:00:00+02:00_2027-06-23T12:00:00+02:00;2027-06-25T10:00:00+02:00_2027-06-25T12:00:00+02:00;2027-06-30T10:00:00+02:00_2027-06-30T12:00:00+02:00;2027-07-02T10:00:00+02:00_2027-07-02T12:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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