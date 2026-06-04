Sensibilisation au cancer du col de l’utérus – Information et dépistage CHU Hôpital Mère et Enfant Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-11 10:00 – 16:00

Gratuit : oui Adulte

Dans le cadre de l’opération « Juin vert », mois de sensibilisation du cancer du col de l’utérus. Des stands d’information, animés par des professionnels de santé, vous seront proposés.Ces derniers pourront répondre à vos différentes questions. – Dépistage sur place, sous réserve d’éligibilité (à 25 / 26 ans et 29 ans, puis tous les 5 ans jusqu’à 65 ans)- Accès pour les personnes à mobilité réduite- Traduction en langue des signes française de 14h à 16h Rendez-vous dans le hall de la maternité du CHU Prenez soin de vous, faites vous dépister ! Un événement organisé par le CHU avec l’Espace info cancer, le Dispositif Handisoins 44 et Centre régional de coordination des dépistages des cancers (CRCDC) Pays de la Loire.

CHU Hôpital Mère et Enfant Centre-ville Nantes 44000

https://www.chu-nantes.fr/juin-vert-depistage-du-col-de-luterus-toutes-concernees



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